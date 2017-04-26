旅美5年 胡智為英語流暢中央社 (2017-04-26 09:50)
旅居美國，在小聯盟出賽5年的胡智為性格開朗，語言流暢，容易和隊友和教練打成一片。中央社記者廖漢原巴爾的摩攝 106年4月26日
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上一則：登大聯盟第3日 胡智為備戰對金鶯
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