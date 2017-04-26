坎城影展評審團 范冰冰威爾史密斯列名中央社 (2017-04-26 09:50)
法國坎城影展公布第70屆影展評審團名單，除西班牙導演阿莫多瓦擔任主席外，還有中國演員范冰冰、美國演員威爾史密斯等8名評審。（坎城影展提供）中央社記者曾依璇巴黎傳真 106年4月26日
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
HONEYWELL 18200 濾網．冷氣 hpa．冰點 冷氣．直立式 冷氣．窗型 東元 冷氣機．分離式 冷氣 窗型．分離冷氣．普騰 冷氣．大金冷氣遙控器．5-7坪 冷氣 節能．良峰 冷氣 GTW-712LC．大同 冷氣遙控器．F-Y181BW 濾網．110V 冷氣．東元 分離式冷氣．窗型 變頻 冷氣機．大金 一對一冷氣．安妮兔 冷氣毯．移動式 冷氣機．冷氣 門簾．窗型 冷氣機 RA-36NA．大同 冷氣 遙控器．三洋冷氣 R410．日立 分離式 冷氣．奇美 濾網．移動 冷氣．6坪 冷氣．日立 冷氣 左吹．topping 冷氣．冷氣 一對一 ras
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
侯昌明紅包低的嚇人 小氣程度岳母都搖頭【NOWnews今日新聞】
林瑞陽帥兒曝光 爆肌勇闖大陸歌唱比賽【NOWnews今日新聞】
唐女泣喊性侵、奪初夜反被起訴 馬幼興再發自白聲明【NOWnews今日新聞】
南柱赫、李聖經三年前已秘戀？韓網友爆料：他曾認愛【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》