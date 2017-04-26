長榮航空夏季線上旅展 搭彩繪機出國4千有找NOWnews今日新聞 (2017-04-26 09:22)
長榮航空為配合將於5月5日登場的台北國際觀光博覽會，即日起至5月15日推出「2017長榮航空夏季線上旅展 夏天就該這麼玩」，精選全球多條航線推出優惠票價，想及早規畫暑期旅遊就可以把握機會。
長榮航空表示，此次夏季線上旅展以都會FUN一夏、避暑天堂、沁涼戲水樂、夢幻LONG STAY四大主題推出多條夏季熱門航線超值票價，包括：都會FUN一夏的新加坡來回NT$6,790元起(未稅)及芝加哥來回NT$25,372起(含稅)、避暑天堂溫哥華來回NT$25,958元起(含稅)和東京來回NT$7,857元起(未稅)、沁涼戲水樂的宿霧來回NT$6,693元起(未稅)和峇厘島來回NT$11,834元起(未稅)、夢幻LONG STAY倫敦來回NT$20,855元起(未稅)和洛杉磯來回NT$26,406元起(含稅)，用手機APP購票還可再折抵NT$100元。
針對甫推出的四架三麗鷗家族彩繪機，長榮航空也特別提供優惠票價，酷企鵝郊遊機飛航的福岡來回NT$8,439元起(未稅)、首爾來回NT$5,723元起(未稅)，多肖像夢想機和派對機飛航之東京(羽田)來回NT$9,603元起(未稅)、上海(虹橋)來回NT$8,488元起(未稅)，Hello Kitty友誼機執飛的沖繩來回NT$3,880元起(未稅)、大阪來回NT$7,081元起(未稅)。
不論是要規劃暑期全家大小一同出遊，或是與三五好友來場深度旅行，此次夏季旅展購買之優惠票，適用出發期間為購票日起360天內，讓民眾在行程規劃上更具彈性。
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