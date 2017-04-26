記者葉志成／桃園報導

語音導覽常聽到，但環境劇場形式的導覽，您有體驗過嗎？桃園農業博覽會有別於一般活動的的導覽形式，串聯故事及角色，讓參與者融入展區情境。

預約「巡禮烏托邦」導覽，一到現場工作人員會先給你一付耳機，還有一頂小花斗笠；這時導覽人員變身演員，一位是科技專家阿桃、一位是農業專家園哥，而戴斗笠的大家，扮演的就是農夫啦，由兩位專家帶著這群充滿好奇心的農夫們，展開一場歡樂的巡禮導覽。

除了配戴導覽耳機聽講解，透過演員生動的表演方式，導覽過程變得活潑有趣！桃園農博近8公頃的植物地景專區─奇幻烏托邦，設有13大主題裝置，讓地景藝術與草花產業完全結合，但透過導覽，可以讓民眾更了解這跨界地景創作。

「巡禮烏托邦」導覽，活動長度約50分鐘，平日下午一點半一場，假日分別是早上十點和下午一點半，免費參加得事先網路報名，每場人數40位滿額為止。