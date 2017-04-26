「河代理」走出《辦公室》 韓善伙秀性感日常穿搭NOWnews今日新聞 (2017-04-26 08:55)
南韓演員韓善伙近來在韓劇《自體發光辦公室》中，飾演超強存在感的「前女友」河智娜（河代理），展現精湛演技，因此受到外界注目。而日前她為時尚雜誌拍攝的海報公開，多變的樣貌，能性感可清純，讓人看得眼花撩亂。
原是女團成員的韓善伙，在去年與經紀公司結束合約並退出組合後，積極轉往戲劇圈發展，專注她的演員之路。她為了近日熱播的職場韓劇《自體發光辦公室》裡，「河智娜代理」一角剪去長髮，清爽的短髮模樣在劇中令人印象深刻。
而她此次拍攝的海報裡，有穿著性感白紗搭配牛仔裙及黃色帆布鞋，展現性感的日常穿搭；也有身穿白色小背心與牛仔外套，展示簡單又帥氣的平民時尚；還有身著灰色西裝外套，搭配喇叭牛仔褲，腰上繫一條顯眼的橘色綁帶，典雅又復古，不同風格的時尚穿著，韓善伙都能輕鬆駕馭。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
HONEYWELL 18200 濾網．冷氣 hpa．冰點 冷氣．直立式 冷氣．窗型 東元 冷氣機．分離式 冷氣 窗型．分離冷氣．普騰 冷氣．大金冷氣遙控器．5-7坪 冷氣 節能．良峰 冷氣 GTW-712LC．大同 冷氣遙控器．F-Y181BW 濾網．110V 冷氣．東元 分離式冷氣．窗型 變頻 冷氣機．大金 一對一冷氣．安妮兔 冷氣毯．移動式 冷氣機．冷氣 門簾．窗型 冷氣機 RA-36NA．大同 冷氣 遙控器．三洋冷氣 R410．日立 分離式 冷氣．奇美 濾網．移動 冷氣．6坪 冷氣．日立 冷氣 左吹．topping 冷氣．冷氣 一對一 ras
- 【TISSOT 天梭】羅馬時刻紳士男用皮帶腕錶(銀/T03341016013
- 統欣生技高效能紅景天納麴(品牌感恩回饋超值組)(A)
- JOBY Suction Cup & Locking Arm 強力吸盤攝影鎖臂 SC101
- 【美國Stanley】露營系列手沖真空保溫咖啡瓶組500ml(不鏽鋼
- 【Arnold Palmer雨傘牌】粉鳥語花香-40紗精梳純棉床罩雙人
- 【日本岩鑄】IH煎餃平底鑄鐵鍋(電磁爐適用)
- La Poche Secrete真皮 韓系簡約真皮BASIC 2way托特包 深靚
- 【GOTO】個性簡約時尚腕錶-IP玫(GS1023L-44-441)
- Puma 慢跑鞋 Ignite Dual 路跑 女鞋
- SEIKO LUKIA 美好時光限量太陽能電波腕錶(SSVV024J)-銀x玫
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
侯昌明紅包低的嚇人 小氣程度岳母都搖頭【NOWnews今日新聞】
林瑞陽帥兒曝光 爆肌勇闖大陸歌唱比賽【NOWnews今日新聞】
唐女泣喊性侵、奪初夜反被起訴 馬幼興再發自白聲明【NOWnews今日新聞】
南柱赫、李聖經三年前已秘戀？韓網友爆料：他曾認愛【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》