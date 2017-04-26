▲韓善伙身穿性感白紗，好身材若隱若現。（圖／翻攝自韓善伙IG，2017.04.26）

南韓演員韓善伙近來在韓劇《自體發光辦公室》中，飾演超強存在感的「前女友」河智娜（河代理），展現精湛演技，因此受到外界注目。而日前她為時尚雜誌拍攝的海報公開，多變的樣貌，能性感可清純，讓人看得眼花撩亂。

原是女團成員的韓善伙，在去年與經紀公司結束合約並退出組合後，積極轉往戲劇圈發展，專注她的演員之路。她為了近日熱播的職場韓劇《自體發光辦公室》裡，「河智娜代理」一角剪去長髮，清爽的短髮模樣在劇中令人印象深刻。

而她此次拍攝的海報裡，有穿著性感白紗搭配牛仔裙及黃色帆布鞋，展現性感的日常穿搭；也有身穿白色小背心與牛仔外套，展示簡單又帥氣的平民時尚；還有身著灰色西裝外套，搭配喇叭牛仔褲，腰上繫一條顯眼的橘色綁帶，典雅又復古，不同風格的時尚穿著，韓善伙都能輕鬆駕馭。

▲韓善伙為時尚雜誌拍攝的海報中，穿著性感白紗，好身材若隱若現。（圖／翻攝自韓善伙IG，2017.04.26）

▲韓善伙展現多樣風格的穿搭，任何服裝都能輕鬆駕馭。（圖／翻攝自韓善伙IG，2017.04.26）