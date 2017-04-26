張震嶽幽默諷谷阿莫 直呼：不是奇才是啥NOWnews今日新聞 (2017-04-26 08:58)
網路紅人谷阿莫走紅以來有褒有貶，近日他因作品素材問題遭片商告上法院，他於24日拍影片自清，卻引來更多的撻伐。身為創作歌手的張震嶽也於昨（25）日晚間加入戰局，幽默諷刺谷阿莫：「不是奇才是啥？」
對於谷阿莫近年人氣直線竄升，張震嶽在文中坦言他先前的確看過一次，但看了一半就看不下去，全因谷阿莫「酸不停」的講評方式讓他感到抹煞了創作者的苦心，但他對此也幽默揶揄，谷阿莫某方面也算「有才」：「 在三五幾分鐘之內解析一齣電影，然後講得一文不值，極盡諷刺的幽默，討得大家呵呵笑，不是奇才是啥？ 」
谷阿莫這分「才華」卻糟蹋了電影工作者的努力，張震嶽更表示，如果本身是藝術創作者，看到他的見解就會感同身受；如果只是想嘲笑、想不動腦，那就還是回去看谷阿莫吧！
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