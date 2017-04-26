（中央社記者顏伶如波特蘭25日專電）美國廣播公司（ABC）熱門實境節目「鑽石求千金」（Bachelor）第19季的黃金單身漢克里斯索爾斯，24日晚間在愛阿華州涉嫌死亡車禍卻肇事逃逸，遭到警方逮捕並移送法辦。



愛阿華州州立巡警指出，克里斯索爾斯（Chris Soules），所駕駛的輕型卡車，24日晚間8時左右在奧羅拉（Aurora）附近追撞一輛拖拉機，由於衝撞力強，卡車與拖拉機雙雙翻覆，掉入壕溝。



警方表示，66歲的拖拉機駕駛人摩歇（Kenneth Mosher）傷勢非常嚴重，送醫後宣告不治。



車禍發生後，35歲的克里斯索爾斯逃離現場，但後來他在家中遭到布坎南郡（Buchanan County）警察逮捕，以涉嫌死亡車禍卻肇事逃逸重罪移送法辦。



對於車禍原因，警方仍在調查中。根據媒體報導，法院紀錄顯示克里斯索爾斯被查出車禍當時車上有酒精飲料。



克里斯索爾斯曾在2006年涉嫌酒駕而被法院定罪。



在2015年播出的第19季「鑽石求千金」真人秀節目中，職業為農夫的克里斯索爾斯向參賽者惠特妮比秀夫（Whitney Bischoff）求婚成功，但後來取消婚約。節目結束後，克里斯索爾斯偶爾參與慈善活動，仍以務農為生。



克里斯索爾斯透過律師對媒體發表聲明，證實24日晚間在自家附近發生車禍。



聲明中寫道，克里斯索爾斯對於摩歇的死亡感到非常難過，對家屬致上慰問與祈禱。1060426