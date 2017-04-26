（中央社記者謝雅竹台北26日電）氣象專家吳德榮今天表示，關島西南西方的熱帶性低壓發展緩慢，無論是否發展為「輕颱」，都不致影響台灣；萬一它今天被日本「命名」也將會是個「短命颱」。



吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」表示，今天鋒面接近，大氣漸趨不穩定，逐漸轉為局部性陣雨或雷雨的天氣，在鋒面抵達前，白天仍偏暖、氣溫偏高，金馬易起霧，傍晚鋒面抵達，持續影響至明（27）日，各地有陣雨或雷雨。



氣溫方面，吳德榮說，鋒後冷空氣隨之南下，今晚至明日氣溫一路下滑，天氣明顯轉涼，明晚北台灣低溫已降至攝氏16、17度。週五至週日（28至30日）天氣轉晴，清晨因夜間輻射冷卻效應，會使北台灣平地的最低氣溫降至15、16度左右；白天則逐日回暖，日夜溫差會很大。週日、下週一（5月1日）晴朗穩定、溫暖舒適。



至於熱帶性低壓的動態，吳德榮表示，關島西南西方的熱帶性低壓發展緩慢，最新歐洲模式模擬的路徑，其先向西北前進，接近東經130度之前逐漸北轉，明日起遇南下的鋒面及冷空氣而減弱、消散。



他指出，無論是否發展為「輕颱」，都不致影響台灣；至於有無機率成為今年第1颱？其實各國都缺乏完整的觀測資料, 才會發生美軍颱風聯合警報中心（JTWC）清晨2時已將其升格為「輕颱」,而 負責命名日本作業中心（RSMC）及中央氣象局（CWB）尚不認同的狀況。



吳德榮表示，但可以確定的是，萬一它今天被日本「命名」也將會是個「短命颱」，因為明後天它就會遇上南下的鋒面及冷空氣，也會進入海洋熱含量（OHC）較低的海域，很快就會減弱消散。1060426