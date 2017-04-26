iPhone 8新機有幾款 外媒：只有2款中央社 (2017-04-26 08:18)
（中央社記者鍾榮峰台北26日電）蘋果今年iPhone新品傳出沒有3款？外媒引述中國大陸科技網站報導，今年蘋果可能推出iPhone 8和8 Plus這 2款機種，並非外界預期的3款機種，都將搭配雙鏡頭功能。
外媒引述中國大陸科技網站Micgadge報導，根據蘋果供應鏈消息人士透露，蘋果今年新款iPhone可能只推出2款機種，而不是外傳的3款機種。
報導引述預期，蘋果今年秋季將推出採用新技術的2款新iPhone，包括iPhone 8以及較大尺寸的 iPhone 8Plus，都將搭配雙鏡頭功能。
報導引述多方傳言指出，蘋果組裝供應鏈可能在 6月的最後一週開始獲得組裝新款iPhone的材料。
包括MacRumors、BGR、Phone Arena 等科技網站均引述相關報導，不過傳言是否為真，仍有待證實。
市場一般預期，蘋果今年將推出 3款iPhone新品，其中包括4.7吋和5.5吋採用TFT-LCD螢幕的2款新品、以及5.8吋採用有機發光二極體（OLED）螢幕的新品。
今年適逢蘋果推出 iPhone十周年，市場預期今年新款iPhone搭配OLED面板與全平面螢幕、 玻璃機殼、處理效能更高的 A11處理器、取消實體主按鍵、 3D感測以及無線充電等6大功能。
新款iPhone也傳出不排除指紋辨識功能放在螢幕下方、具備觸控感測全新體驗、防水功能升級到IP68、強化散熱、可能採用指紋辨識搭配臉部辨識等設計。
不過已有分析師預估，下半年新iPhone出貨有潛在下修風險，估OLED版iPhone量產爬升期遞延到10至11月；且若全螢幕設計成為高階市場主流，可能不利TFT-LCD版iPhone供應商未來6個月到12個月的營運動能。1060426
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