（中央社記者顏伶如波特蘭25日專電）在迪士尼熱門動畫片「冰雪奇緣」中為「安娜公主」角色配音的女星克莉絲汀貝爾（Kristen Bell），今天透過推特向影迷宣布，「冰雪奇緣2」將於2019年11月27日上映。



2013年11月底在北美首映的迪士尼（Disney）動畫片「冰雪奇緣」（Frozen），拍片成本約1億5000萬美元，全球各地票房以及數位下載、光碟銷售與電視版權等，累計總收入將近13億美元。



36歲好萊塢女星克莉絲汀貝爾今天透過推特發文寫道：「有關您最喜愛的迪士尼公主姊妹氣象快報：電影院將在2019年11月27日再度冰凍。啊呼！」



迪士尼動畫（Disney Animation）今天同樣透過推特宣布：「『冰雪奇緣2』（Frozen 2）將於2019年11月27日在電影院上映！」



除了克莉絲汀貝爾之外，在「冰雪奇緣」為「愛莎公主」擔任配音的東尼獎（Tony Award）得主、知名百老匯歌手伊迪娜曼佐（Idina Menzel），也將繼續在續集中擔任配音。1060426