港澳台簡訊：重慶將啟用電子往來台灣通行證北京新浪網 (2017-04-23 21:14)
新華社北京４月２３日電 港澳台簡訊
重慶將啟用電子往來台灣通行證
重慶市將於４月２４日正式啟用電子往來台灣通行證。申辦電子往來台灣通行證新增了採集指紋要求，１６周歲以上（含）申請人需採集指紋信息。電子往來台灣通行證的辦證時限為１０個工作日，通過網上預約和微信預約的辦證時限為７個工作日，僅申請赴台簽注的辦證時限為５個工作日。
兩岸自行車愛好者齊聚平潭以車會友
第四屆平潭兩岸職工自行車賽２３日在福建平潭開賽。兩岸１０００多名騎手參與角逐，以車會友。主辦方表示，本項賽事為兩岸職工交流搭建了一個平台，通過兩岸同胞共同推崇的自行車運動這一方式，增進兩岸職工的相互了解，繫緊兩岸職工的情感紐帶。
前海夢工場ＹＯＵ＋青年創業社區開業
前海深港青年夢工場ＹＯＵ＋（優家）青年創業社區日前正式開業，標誌著前海深港青年夢工場正式開啟２４小時創業、創意、創新生活模式，實現工作、居住、交流、展示、培訓、融資、服務、休閑八大功能一體化。社區６０％以上的房源將租給入駐夢工場的港澳、國際創業者，從而解決「跨境創業者」的居住難題。
台灣高雄女企業家：期待兩岸共同做大「美麗產業」
台灣高雄女企業家考察團一行１８人近日到重慶考察。考察團先後參觀了重慶跨境電商台灣產業園、重慶美容美髮企業發展基地等。隨團企業家紛紛表示，希望能在重慶找到合作機會，與大陸企業共同做強美妝產業。
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