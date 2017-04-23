歐安組織特別觀察團一成員在烏克蘭身亡北京新浪網 (2017-04-23 21:14)
新華社維也納４月２３日電（記者劉向）歐洲安全與合作組織（歐安組織）輪值主席國奧地利外長庫爾茨２３日通過社交媒體推特說，歐安組織特別觀察團一輛汽車當天在烏克蘭東部觸雷，造成一名觀察團成員死亡，另有一人受傷。
奧新社當天援引庫爾茨發言人的話說，事件發生在烏克蘭盧甘斯克附近。庫爾茨已與特別觀察團通話，要求全面調查這起事件。
紅十字國際委員會的數據顯示，自２０１４年烏克蘭衝突爆發以來，戰爭遺留的爆炸物造成至少２５０人死亡、４７０人受傷。２０１５年１２月以來，因地雷等引發的傷亡事件平均每月超過５０起。據悉，歐安組織在烏克蘭衝突地區部署有大約６００名觀察員。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Lavender 香氛．Uomo 香氛．香氛水氧機．Sesedior 香氛．Burner 香氛．Delicious 香氛．Lulu 香氛．Deparee 香氛．X CREME 香氛．dr.hu 香氛．IRIS 香氛．Marie 香氛．HB 香氛．香氛美人．glory 香氛．Barbie 香氛．香氛凍．巴黎 香氛 摩洛哥．Effect 香氛．蘭芝睡美人香氛水凝膜．SPRING 香氛．波卡 香氛．aqi 香氛．BALLZA 香氛．香氛 SPA．Designer 香氛．babygo 香氛．carmate 香氛．精油香氛．香氛禮
千名騎友平潭競技第四屆海峽兩岸職工自行車賽【北京新浪網】
法國大選首輪投票在嚴密安保中開始 選情仍不明朗【北京新浪網】
世界讀書日：告訴你閱讀的正確打開方式【北京新浪網】
媒體:國產航母今天下水可能性基本沒有【北京新浪網】
中國商飛：新一代氣動布局驗證機成功「首飛」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》