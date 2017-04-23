新華社維也納４月２３日電（記者劉向）歐洲安全與合作組織（歐安組織）輪值主席國奧地利外長庫爾茨２３日通過社交媒體推特說，歐安組織特別觀察團一輛汽車當天在烏克蘭東部觸雷，造成一名觀察團成員死亡，另有一人受傷。

奧新社當天援引庫爾茨發言人的話說，事件發生在烏克蘭盧甘斯克附近。庫爾茨已與特別觀察團通話，要求全面調查這起事件。

紅十字國際委員會的數據顯示，自２０１４年烏克蘭衝突爆發以來，戰爭遺留的爆炸物造成至少２５０人死亡、４７０人受傷。２０１５年１２月以來，因地雷等引發的傷亡事件平均每月超過５０起。據悉，歐安組織在烏克蘭衝突地區部署有大約６００名觀察員。