中國-中東歐國家醫院合作聯盟外方成員來華交流北京新浪網 (2017-04-23 21:14)
中新社北京4月23日電 (記者 董子暢)中國-中東歐國家醫院合作聯盟(以下簡稱聯盟)外方來華交流活動23日在北京開幕。
國家衛生計生委副主任崔麗在講話中指出，衛生交流合作以改善人民健康福祉為宗旨，是「一帶一路」建設中社會認同度高的合作領域，傳承和弘揚絲綢之路友好合作精神，推動衛生領域的學術交流、人員往來和項目合作直接惠及各國百姓，有利於為「一帶一路」建設推進營造良好的輿論氛圍，為深化多領域的合作奠定堅實民意基礎。
匈牙利駐華大使齊麗說，匈牙利是最早與新中國建立外交關係的中東歐國家之一，匈中兩國在2015年簽署了諒解備忘錄，匈牙利承諾進一步加強與中國和中東歐國家的合作，匈牙利也是承認中醫合法性的國家之一。匈牙利將與中國在貿易、財務、衛生、工業和基礎設施建設等領域建立更加緊密的合作。
捷克共和國駐華大使貝德日赫·科佩茨基表示，捷克衛生部與中國國家衛生計生委已經簽署了諒解合作備忘錄，將會在中國多個城市，多家大學附屬醫院開展廣泛而深入的合作。捷克已經有不少成員單位加入中國-中東歐醫院合作聯盟，還有更多單位在申請加入，我們期待有更多醫生之間、研究者之間的雙邊交流。
北京協和醫院院長、中國-中東歐國家醫院合作聯盟中方輪值主席趙玉沛表示，截至目前，聯盟有幸邀請到十幾個中東歐國家的30所知名醫院和中國60餘所大型醫院共同參與。接下來的聯盟工作將向縱深發展，開展多領域的專科合作，並在課程研究、質量評估、技術合作、學術交流、醫療領域等方面開展合作。
據悉，中東歐國家代表團在京期間還分別參觀了北京協和醫院、北京阜外醫院、北京兒童醫院、中國康復中心等醫療單位。(完)
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