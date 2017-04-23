？？？？泰國滇籍僑胞在松山戰役遺址緬懷先烈 李曉琳 攝

中新網騰衝4月23日電 題：泰國滇籍僑胞重拾滇西抗戰記憶：勿忘歷史 吾輩自強

作者 李曉琳

雲南陸軍講武堂、松山戰役遺址、滇西抗戰紀念館、國殤墓園……正如泰北滇籍僑胞們所言，此行所見的每一處遺址、每一段故事、甚至每一張老照片都承載了太多沉重的往事。

連日來，「泰國北部地區知名滇籍人士回鄉訪問團」前往昆明、騰衝、龍陵等多地參觀走訪，重拾滇西抗戰記憶，在中國遠征軍戰鬥過的地方緬懷他們的不朽功績。此行的20餘位泰北滇籍僑胞，大部分都是遠征軍的後人。

「回望歷史，是為了面向未來。」站在父親曾經戰鬥過的地方——松山戰役遺址，清萊美斯樂鄉長李泰增神色凝重。感受「一寸山河一寸血」的分量，自也明白身上之責任。「先輩以血肉為國家和民族換來的和平，後人要懂得珍惜和維護。」

疊水河畔、來鳳山北麓，在距離松山戰役遺址百余公里的騰衝國殤墓園，有3000多名抗日中國遠征軍烈士長眠於此。

仰望鋪滿整個山丘的墳塋，年過古稀的清邁安康村副會長沐榮義在雨中拾級而上。到達坡頂10米高的紀念塔前，向著「民族英雄」四字深鞠一躬。

在墓園「忠烈祠」內，高懸孫中山先生的畫像及「總理遺囑。20餘名泰北滇籍人士在孫中山先生的畫像前三鞠躬默哀，敬獻鮮花。

此行，讓首次回鄉的清邁雲南會館顧問楊盛清很是觸動。他說，正視歷史，是一種博大的胸懷，也讓中華民族更加團結一心。

一路上，清邁雲南會館監事長李成柱不時與大家交流起先輩的戰火經歷，身為雲南騰衝籍僑胞，講起這段悲壯抗戰史，常常情不能自已，「知艱方能識苦。」李成柱說，只有了解先輩為國家和民族的付出，才明白不能成為坐享其成的後人，海外僑胞也有責任為中華民族的偉大復興添一把「柴火」。

事實上，雖然身為遠征軍的後人，但因種種歷史原因和抗戰老兵對自身經歷的緘口不言，他們大部分對滇西抗戰歷史並不十分了解。此次通過近一個星期的參觀走訪，大家對這段歷史都有了從少到多的認知。

「每一次來，都有不一樣的感觸。」已多次到國殤墓園拜謁的泰北地區中國和平統一促進會的會長馬劍波告訴記者，銘記歷史，不是為了仇恨，而是警醒，是「天下興亡匹夫有責」的擔當。馬劍波說，國家強大給這個民族帶來的自尊感、榮譽感，身為海外僑胞感受更為強烈和深刻。只有國家強大，歷史才不會重演，海外僑胞也應該為國家的興旺擔起責任。「勿忘歷史，吾輩自強。」(完)