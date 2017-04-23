都市消費晨報、亞心網全媒體訊（文/圖 記者 肖澤蓓 通訊員 鮑麗容）裝修公司的員工馬某為圖方便，拿轎車當貨車用，結果依法被罰。4月23日，記者從克拉瑪依市區交巡警大隊了解到此事。

馬某用以載貨的轎車



「昨天（4月22日）16時許，我們看到一輛銀色轎車右前方窗戶處探出好幾根鋼筋。」辦案民警回憶，他們在執勤巡邏時，看到鋼筋探出轎車窗口有一米多長，便將該轎車叫停進行檢查。

辦案民警說，檢查中他們發現駕駛室內裝了好幾根鋼筋和乳膠漆、抹刀等建築用具，幾根較長的鋼筋因為駕駛室無法放置，所以伸出了窗外，「伸出的鋼筋捆綁在車輛右側的後視鏡上，遠遠望去像一根拐杖。」辦案民警說，這樣不僅違反了相關法律規定，還會影響駕駛員視野，帶來不必要的風險。

經詢問，馬某說自己是一家裝修公司的員工，因為臨時送材料沒找到合適的車，所以就用了自己的私家車送貨。

根據《中華人民共和國道路交通安全法》第四十九條第二款規定：客運機動車不得違反規定載貨。客貨混搭的情況下，若遇交通事故，車內人員難以逃生，出於安全考慮，交警會對客貨混搭現象依法做出處罰。據此，民警對馬某進行了批評教育，並罰款200元。