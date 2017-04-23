江西鄱陽官員稱沒公車不便去看危橋 兩人被免職北京新浪網 (2017-04-23 21:17)
原標題：江西鄱陽官員稱沒公車不便去看危橋：兩人被紀委免職
4月21日，記者撥打鄱陽縣水利局辦公室主任劉國南手機，向其反映該縣凰崗鎮石口橋年久失修情況，劉稱自己是辦公室主任只負責辦公室工作，工程不歸其管，不方便代傳達意見，更無權派人去現場核查。之後記者又撥打鄱陽縣水利局建設與管理股股長程元池電話，向其反映危橋問題，程元池稱沒人沒車，不方便下鄉檢查。22日晚，記者從鄱陽縣紀委獲悉，因工作推諉、消極應對的鄱陽縣水利局辦公室主任劉國南受到黨內警告處分，並被免去辦公室主任職務；程池元受到行政記過處分，並被免去建設與管理股股長職務。在邊遠山區水庫檢查防汛工作，手機信號不穩定未接到記者電話的鄱陽縣水利局局長高揚負主體責任，受到誡勉談話。經核實，該局有公務車4輛，工作用車可隨時申請調配使用。他們因工作責任心不強、為民服務意識不強，工作推諉、消極應對，決定對以上三人進行問責，並在全縣予以通報。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Lavender 香氛．Uomo 香氛．香氛水氧機．Sesedior 香氛．Burner 香氛．Delicious 香氛．Lulu 香氛．Deparee 香氛．X CREME 香氛．dr.hu 香氛．IRIS 香氛．Marie 香氛．HB 香氛．香氛美人．glory 香氛．Barbie 香氛．香氛凍．巴黎 香氛 摩洛哥．Effect 香氛．蘭芝睡美人香氛水凝膜．SPRING 香氛．波卡 香氛．aqi 香氛．BALLZA 香氛．香氛 SPA．Designer 香氛．babygo 香氛．carmate 香氛．精油香氛．香氛禮
千名騎友平潭競技第四屆海峽兩岸職工自行車賽【北京新浪網】
法國大選首輪投票在嚴密安保中開始 選情仍不明朗【北京新浪網】
世界讀書日：告訴你閱讀的正確打開方式【北京新浪網】
媒體:國產航母今天下水可能性基本沒有【北京新浪網】
中國商飛：新一代氣動布局驗證機成功「首飛」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》