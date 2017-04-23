中新網北京4月23日電(湯琪)23日傍晚，2016賽季全國網路智力運動會總決賽閉幕儀式在北京舉行。截至記者發稿，除二打一(鬥地主)外，本賽季網智會六大項目的冠軍已經決出，而下賽季的總獎勵將高達百萬元。

圖為選手在比賽中。

圖為選手在比賽中。

本屆比賽共設圍棋、象棋、國際象棋、五子棋、國際跳棋、橋牌和趣味項目二打一七大項賽事。

4月22日-23日，近千名選手在北京鳥巢文化中心展開總決賽對決，選手中不乏世界級冠軍、全國大師，更有不少新晉玩家參與其中。

記者注意到，所有項目中頗受關注的當屬二打一。今天是二打一的正賽日，從資格賽突圍的180位來自咪咕遊戲等9家專業網路棋牌遊戲平台的代表選手，和從全國十大城市巡迴賽中招募而來的120位民間高手一道，向冠軍發起衝擊。

最終經過數輪比賽，歷時63副手牌后，成功進軍2016網智會二打一總決賽的9位選手名單已塵埃落定，他們將於4月24日通過咪咕遊戲比賽系統，在電腦客戶端上進行終極比拼，向1公斤黃金髮起挑戰。

圖為選手在比賽中。

圖為選手在比賽中。

據了解，網智會是國家體育總局棋牌運動管理中心與咪咕互動娛樂有限公司聯合創辦的國家級全民健身網路棋牌賽事，是智力運動概念在互聯網領域的延伸和拓展，每年舉辦一屆。

此外，記者還了解到，2017賽季開賽在即，將展開「全國牌王賽」、「俱樂部聯賽」等全新賽事，總獎勵高達百萬元。(完)