新華社南寧4月23日電（記者盧羡婷）「愛孩子，就陪他（她）一起閱讀吧。」廣西壯族自治區婦聯、自治區新聞出版廣電局、南寧市婦聯23日在南寧市少年兒童圖書館聯合啟動「書香飄萬家」2017年廣西家庭親子閱讀活動，倡議父母多陪伴孩子閱讀。

「你或許擁有無限的財富，一箱箱的珠寶與一柜子的黃金。但你永遠不會比我富有，因為我有一位讀書給我聽的媽媽……」，「讀書給孩子聽吧，你要告訴孩子的事，書里已經幫你訴說；讀書給孩子聽吧，孩子會經由你的手奔向明亮的遠方……」啟動儀式現場，一對母女發出親子閱讀的倡議。

當天，南寧市少兒圖書館還舉行了愛薇園繪本故事會、小瓦特科普實驗室等閱讀活動。長期以來，南寧市少兒圖書館在親子閱讀推廣中做了不少嘗試，通過設立「愛薇園繪本館」，定期舉辦繪本故事會、親子閱讀會、幼兒閱讀教育講座等活動，讓孩子和家長通過共讀，共同學習，一同成長。

近年來，自治區婦聯把開展「書香飄萬家」家庭親子閱讀活動作為推動家庭文明建設、培育良好家風的有效抓手，通過推薦家庭親子閱讀優秀書目，開展「親子閱讀書香之家」「家庭創意閱讀分享」「閱讀小達人」評選活動，引導千家萬戶科學開展親子閱讀。

據了解，今年，自治區婦聯將聯合自治區新聞出版廣電局建立親子閱讀體驗基地，開展關愛睏境兒童親子閱讀，並依託各級各類活動陣地，開展家庭故事會、好書分享會等多種形式的閱讀活動，促進更多的家庭參與到親子閱讀中來。（完）