廣西啟動家庭親子閱讀活動 倡議父母多陪孩子讀書北京新浪網 (2017-04-23 21:25)
新華社南寧4月23日電（記者盧羡婷）「愛孩子，就陪他（她）一起閱讀吧。」廣西壯族自治區婦聯、自治區新聞出版廣電局、南寧市婦聯23日在南寧市少年兒童圖書館聯合啟動「書香飄萬家」2017年廣西家庭親子閱讀活動，倡議父母多陪伴孩子閱讀。
「你或許擁有無限的財富，一箱箱的珠寶與一柜子的黃金。但你永遠不會比我富有，因為我有一位讀書給我聽的媽媽……」，「讀書給孩子聽吧，你要告訴孩子的事，書里已經幫你訴說；讀書給孩子聽吧，孩子會經由你的手奔向明亮的遠方……」啟動儀式現場，一對母女發出親子閱讀的倡議。
當天，南寧市少兒圖書館還舉行了愛薇園繪本故事會、小瓦特科普實驗室等閱讀活動。長期以來，南寧市少兒圖書館在親子閱讀推廣中做了不少嘗試，通過設立「愛薇園繪本館」，定期舉辦繪本故事會、親子閱讀會、幼兒閱讀教育講座等活動，讓孩子和家長通過共讀，共同學習，一同成長。
近年來，自治區婦聯把開展「書香飄萬家」家庭親子閱讀活動作為推動家庭文明建設、培育良好家風的有效抓手，通過推薦家庭親子閱讀優秀書目，開展「親子閱讀書香之家」「家庭創意閱讀分享」「閱讀小達人」評選活動，引導千家萬戶科學開展親子閱讀。
據了解，今年，自治區婦聯將聯合自治區新聞出版廣電局建立親子閱讀體驗基地，開展關愛睏境兒童親子閱讀，並依託各級各類活動陣地，開展家庭故事會、好書分享會等多種形式的閱讀活動，促進更多的家庭參與到親子閱讀中來。（完）
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Lavender 香氛．Uomo 香氛．香氛水氧機．Sesedior 香氛．Burner 香氛．Delicious 香氛．Lulu 香氛．Deparee 香氛．X CREME 香氛．dr.hu 香氛．IRIS 香氛．Marie 香氛．HB 香氛．香氛美人．glory 香氛．Barbie 香氛．香氛凍．巴黎 香氛 摩洛哥．Effect 香氛．蘭芝睡美人香氛水凝膜．SPRING 香氛．波卡 香氛．aqi 香氛．BALLZA 香氛．香氛 SPA．Designer 香氛．babygo 香氛．carmate 香氛．精油香氛．香氛禮
- KOSE高絲 INFINITY無限肌緻 極璨精華眼霜(20g)
- 日本 LEGEND WALKER 6700-60-25吋 鋁框輕量剎車箱 碳纖黑
- 【YUME】YumexMyMelody聯名超迷你名字項鍊-田園風情系列
- VYCOZ太陽眼鏡 率性飛行款(棕-金) #SMOKER GOLBRGD
- 【SAFEWAY】數位衛生套-激情顆粒型(12入/盒x20)
- COACH 鐵牌素面皮革鍊帶手提包(珠光藍)
- HAPPYHOME 波克2.8尺書櫃
- 【Pandora】星星+透明鋯石圓垂飾墜
- 【La Poche Secrete真皮】韓系風格牛皮雙口袋後背包(深海藍
- Bernice-喬森實木吧台椅/高腳椅/單椅-39x41x89cm
千名騎友平潭競技第四屆海峽兩岸職工自行車賽【北京新浪網】
法國大選首輪投票在嚴密安保中開始 選情仍不明朗【北京新浪網】
世界讀書日：告訴你閱讀的正確打開方式【北京新浪網】
媒體:國產航母今天下水可能性基本沒有【北京新浪網】
中國商飛：新一代氣動布局驗證機成功「首飛」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》