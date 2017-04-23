？？？？中國隊王凡在網前扣球。 呂明 攝

圖為網前激烈爭奪。 呂明 攝

圖為網前激烈爭奪。 呂明 攝

圖為巴西隊選手芭芭拉扣球。 呂明 攝

圖為巴西隊選手芭芭拉扣球。 呂明 攝

圖為中國隊岳園在網前扣球。 呂明 攝

圖為中國隊岳園在網前扣球。 呂明 攝

圖為中國隊選手王凡救球。 呂明 攝

圖為中國隊選手王凡救球。 呂明 攝

圖為中國隊選手互相鼓勵。 呂明 攝

圖為中國隊選手互相鼓勵。 呂明 攝

圖為荷蘭隊隊員布勞沃跳發球。 呂明 攝

圖為荷蘭隊隊員布勞沃跳發球。 呂明 攝

圖為巴西隊相擁慶祝勝利。 呂明 攝

圖為巴西隊相擁慶祝勝利。 呂明 攝

圖為沙灘寶貝熱舞助興。 呂明 攝

圖為沙灘寶貝熱舞助興。 呂明 攝

圖為現在的攝像師。 呂明 攝

圖為現在的攝像師。 呂明 攝

4月23日，2017國際排聯世界沙灘排球巡迴賽廈門公開賽在廈門觀音山黃金沙灘戰罷。女子冠亞軍爭奪賽中，巴西組合芭芭拉、費爾南達最終以總比分2:1獲得此次廈門公開賽的冠軍，中國組合王凡、岳園獲亞軍，德國隊獲第三名。荷蘭隊獲男子組冠軍。本次賽事共吸引來自30個國家的244名運動員參賽。