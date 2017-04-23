？？？？來自台灣的選手、吉他指彈比賽金獎獲得者林克偉（左一）和台灣選手銀獎獲得者陳學正與老師王志銘（中）合影。 陳曉雪 攝

中新網惠州4月23日電 (陳曉雪 宋秀傑)歷時3天的第一屆廣東省(惠陽)吉他邀請賽暨吉他文化藝術節，23日在惠州市惠陽區落下帷幕，來自廣東、台灣等地的16名吉他選手分別獲得了吉他指彈、尤克里里、電吉他、彈唱等4項比賽的金獎。

據悉，來自台灣的選手林克偉獲得了此次邀請賽吉他指彈比賽的金獎，同樣來自台灣的選手陳學正、李彥輝分別獲得了該項目的銀獎和銅獎。

來自台灣的選手卓書甫奪得吉他尤克里里和電吉他這兩個項目的銀獎，圖為卓書甫(左)與選手合影。 陳曉雪 攝

來自台灣的選手卓書甫奪得吉他尤克里里和電吉他這兩個項目的銀獎，圖為卓書甫(左)與選手合影。 陳曉雪 攝

在吉他尤克里里和電吉他的比賽中，來自台灣的選手卓書甫分別包攬了這兩個項目的銀獎；來自香港的選手葉志豪獲得了電吉他比賽的銅獎。

在電吉他比賽中，台灣選手卓書甫動情地為觀眾彈奏了一曲筷子兄弟的《老男孩》。他說：「我在網上看到了報名的信息就毫不猶豫地趕到了惠陽來了，這裡是吉他的天堂，十分享受這裏的氛圍。」(完)