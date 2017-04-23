？？？？中青在線武漢4月23日電（中國青年報·中青在線記者 雷宇 實習生 鍾美琪）一度備受孔雀東南飛困擾的高教大省湖北，而今開始引領招才引智的潮頭。記者從今天在武漢大學舉行的湖北省首場「我選湖北」高校巡迴推介會上獲悉，湖北省委省政府推出系列全國獨創政策措施，計劃未來五年從全國引進200萬大學生實習實訓、180萬大學生在鄂創業就業。

？？？？今天舉行的推介會上，湖北省各級人社部門在高校首次集體亮相，來自全省17個市州的上萬家企事業單位帶來了83000餘個大學生實習實訓崗位。這是湖北省首次通過市校合作平台舉辦以實習實訓崗位為主的大型招聘會，旨在讓優秀大學生通過實習實訓了解湖北，進而選擇在湖北就業。

？？？？「未來五年，要從全國引進200萬大學生實習實訓、180萬創業就業。」湖北省委組織部副部長、人社廳廳長陳安麗在現場向全國青年才俊拋出橄欖枝，湖北是「一帶一路」和長江經濟帶上的重要省份，經濟發展和產業升級都急需「聚英才而用之」，湖北推出人才「二十條」和「我選湖北」計劃，以構建實習實訓平台為特色，提出了湖北獨創的系列引才舉措和優惠政策。

？？？？湖北省規劃，各市州將與全國高校合作，在五年內建立5000個大學生實習實訓基地，以「市校合作」的形式取代過去的「校企合作」，由政府撥款對在省內實習實訓的學生給予不低於500元每月的生活補助、提供「拎包入住」的免費宿舍、購買人身安全保險、安排一對一的「教學+實踐」雙導師，並向這批實習實訓生開通就業「綠色通道」。在校大學生申請實習實訓崗位，除通過系列推介會現場簽訂協議外，還可在全年任何時間與各市州人社部門聯繫。

？？？？武漢大學黨委書記韓進在啟動儀式上致辭，稱建立5000個實習基地的目標是個「大手筆」，將從根本上改變湖北的人才培養模式，讓大學生更多地到基層理論聯繫實際。他認為，湖北今後一個時期在中國經濟社會發展的過程中，將會是一個非常引人注目的區域，建議本校學生首選在湖北就業。

？？？？在現場簽約區，黃岡市校合作辦科長王金華介紹，黃岡是全省範圍內較早開始重視實習實訓工作的市州。「黃岡是老區，經濟相對落後，企業到高校去招不到人，黃岡中學送出去多少人才，基本回不來。」為解決困境，黃岡市政府從2013年開始，每年組織專班到全省23所高校「拉」實習生，為實習生統一安排食宿，還安排專車接送上下班，每年留下了超過3000名優秀實習生創業就業。

？？？？武漢大學研究生會副會長張元金去年在黃岡市委政法委實習，他說這段經歷讓他有「歸屬感」，「不同單位的實習生住在同一片宿舍區，由政府統一管理，還成立了學生黨支部。節假日，大家組織外出活動，爬山、參觀赤壁公園，慢慢對黃岡有了感情。」得知今年的新政策，張元金大力推薦自己的學弟學妹留在省內實習。

？？？？宜昌市點軍區人社局副局長鄒雪認為，實習實訓還為用人單位和應聘者提供了一次雙向選擇的機會，改進了機關單位僅通過招考錄取員工的形式，「學生實習一兩個月，我們能對他有個充分了解，可以避免招來的人適應不了實際工作。」

？？？？包吃包住，「拎包入住」，實習階段最高2000元月補貼，落戶落籍，創業給余資金支持擔保貸款……各市州紛紛拿出看家本領吸引大學生就業創業落戶本地。有網友在網上新聞留言稱這是「湖北史上最好待遇」。

？？？？推介會當天，共有7049名大學生現場與17個市州簽訂實習實訓意向協議。此前一周，宜昌、襄陽、黃石、黃岡等市州提前走進高校，與3968名大學生簽訂了實習實訓協議，前後合計簽訂實習實訓意向11017份。

？？？？此次推介會為期三天，將於24日至25日走進華中科技大學和湖北大學。根據「我選湖北」計劃，湖北省今年還將組織各市縣到北京、上海、江蘇等高校集中的省份舉辦「我選湖北」活動周活動，通過專場招聘、在線對接等方式積極引進高校畢業生。鼓勵大學生到企業工作並給予就業補貼，對接納多的企業給予獎勵。鼓勵各地從實習實訓大學生中選拔錄用工作人員。