？？？？中青在線北京4月23日電（中國青年報·中青在線記者 李晨赫） 「『一帶一路』國際論壇」將於5月14日至15日召開，政府、學界、文化企業、金融機構及相關領域人士在京參與了「『一帶一路』梅花與牡丹創意產業與城市論壇」舉辦的首次學術研討會。

？？？？文化部文化產業專家委員會主任范周指出，「『一帶一路』，最重要的是文化共鳴，經濟上互利是短暫的，文化認同卻是功在當代，利在千秋的大事」。

？？？？梅花與牡丹文化創意基金會理事長、樂視金融CEO王永利認為，「一帶一路」的提出正好是在全球金融危機爆發之後，原來一輪全球化開始收縮，出現了所謂的逆全球化的擔憂。而全球化是人類社會發展的必然方向。中國提出「一帶一路」具有重新探索新型全球化模式和路徑的意義。中國作為一個負責任的大國，沒有自己的全球化戰略理論是不行的。從這個角度來講，「一帶一路」絕對不是僅僅一個經濟金融的項目，它是一個事關全球發展的倡議。

？？？？民生證券副總裁、研究院院長管清友認為，「一帶一路」不僅僅是交通基礎設施的建設，不僅僅是優勢產能的合作，當然還有文化產業的貿易和相互投資。

？？？？管清友說，講好中國故事，敘事要宏大，落地要微觀。文化的品牌和城市的名片是一致的。城市的名片和文化品牌的塑造如何結合起來，如何打造出本地區有特色的名片，如何打造出有特色的文化產品。

？？？？中國社科院金融研究所所長助理楊濤認為，我們現在推動「一帶一路」發展考慮更多的是一些系統性的頂層設計，為了適應時代特殊背景，未來可能更多的從一些比較小的東西著手，如小的文化產品，一些小的在「一帶一路」沿線老百姓不同的文化背景下大家都喜歡的東西。楊濤說，「著眼於民間，需要多換位思考，看別人究竟需要的是什麼，這需要我們對不同國家，不同背景下的文化和市場需求給予更精準的思考。」？

？？？？國務院發展研究中心東方文化與城市發展研究所副所長黃斌認為，文化產業是文化交流最核心的形式，最有效的形式。「從產業規律的角度來說，文化的背後流行文化產品有很多共性的規律，比如跌宕起伏、情節豐富是每一個賣的好的電視劇都有共同的特點。全世界人民是有共同需求的，這些是隱藏在表面文化產品之下的規律。」黃斌呼籲，用社群化的政策來跟不同的民族和文化群體實踐不同的合作方式。

？？？？文化部文化產業專家委員會委員、中國文藝評論家協會理事、大成基金副總經理兼首席經濟學家姚余棟認為，「一帶一路」是中國首倡，不是中國的獨奏曲，而是各國的交響曲。他預計，在2035年，中國經濟將成為世界最大的經濟體，屆時「一帶一路」必將產生更大的影響。

？？？？「『一帶一路』梅花與牡丹創意產業與城市論壇」主辦了本次研討會。梅花與牡丹文化創意基金會、中國文化金融50人論壇（CCF50）、同修書苑等協辦。