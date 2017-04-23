新華社北京4月23日電（記者齊湘輝）「在我看來，紫荊谷項目最大的特點是幫助台灣青年到大陸創業，把視野放大。」來自台灣的洪禮赫深有感觸地說。

洪禮赫是「中國人民大學—紫荊谷創新創業發展輔導中心」首期「中國內地市場創業成長營」的一名學員。在23日的結業典禮上，他作為學員代表做了畢業彙報演講，分享了自己的學習所得。

在過去的十天里，他和50多名來自科技、金融、文化領域的港澳台僑企業創業者一道，圍繞「深度理解內地市場、緊貼實戰習得真知、精準對接創業資源、持續推動業務成長」等四方面接受了導師輔導。創業營課程將創業模擬沙盤、創業復盤、創業私董會、實踐項目路演等內容模塊相結合，還邀請了有關人士解讀「CEPA協議政策」以及專業創業孵化機構講解「創業團隊與運營」。

洪禮赫的創業項目是美食社交軟體「美飯見」。他從紫荊谷的十天課程受益良多：「課程上大量的案例分享給予我很大啟發，幫助分析了我的創業項目，讓我意識到商業模式應該分早、中、晚期等層次。」

來自香港的蔡智文在香港和深圳前海擁有一支16人的創業團隊，主要從事手機應用開發等方面的工作。參加創業營讓他覺得「乾貨很多」，最重要的是認識了一群志同道合、素質優秀的同學，在切磋過程中不斷提升。「不同行業的同學看問題角度不同，能力也不一樣，通過他們的視野，我找到了以前沒有意識到的問題。」

在香港出生、紐西蘭長大的鄭永豐2015年底來到北京創業，與內地合伙人一道將美髮店升級，把美髮店、咖啡館、服飾店融合在一起，生意頗為紅火。對於創業成長營的學習成果，他用「超乎想像」來形容。他說：「通過十天的學習，我開始思索自己的商業模式，我意識到自己做的是零售服務升值，可以通過融資擴大經營，取得事業上新的進展。」

在結業典禮上，香港中國商會創會會長、經緯集團執行董事陳丹丹表示，當前，國家正在大力推進「一帶一路」建設和「大眾創業、萬眾創新」。創新是引領發展的第一動力，創新創業熱情正在高漲。創業營的課程雖然結束了，但紫荊谷會通過產業園區、共創基金等方式繼續為大家在創業路上提供一臂之力。

成長營是「中國人民大學—紫荊谷創新創業發展輔導中心」著力打造的品牌課程，定位為面向港澳台僑成長型創業企業在中國內地市場快速成長的加速計劃。2016年，由香港中國商會推動，經緯集團聯合多家海內外華商協會發起成立了「紫荊谷創新創業發展中心」，並分別在清華大學、中國人民大學等內地11所高等院校捐資成立「紫荊谷創新創業發展輔導中心」。