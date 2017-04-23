馬雲談新型政商關係：依法納稅是最好「行賄」北京新浪網 (2017-04-23 21:05)
中新社鄭州4月23日電 (記者 李志全)阿里巴巴董事局主席馬雲23日在河南鄭州表示，新型政商關係就是親親熱熱、清清白白，依法納稅也是給政府最好的「行賄」。
他在當天下午舉行的2017中國綠公司年會致辭時作此表述。他說，新型的政商關係、政企關係應該是最大限度發揮出企業家精神，最大限度地發揮企業的創新性、能動性。
馬雲認為，對企業來說，堅持新型政商關係，就是要堅持不行賄。依法納稅也是給政府最好的「行賄」。
數據顯示，阿里巴巴集團以及螞蟻金服集團2016年合計納稅238億元人民幣，平均每個工作日納稅近1億元。
對於新型政商關係，馬雲理解為「親親熱熱、清清白白」。他為此提出四不：不行賄、不欠薪、不逃稅、不侵權，企業家要做經濟發展中的科學家。
「我們要親手創建一個公平透明的市場環境，絕不能一邊呼籲市場環境、市場公平，另一邊又去破壞這樣的環境。」同時身兼中國企業傢俱樂部主席的馬雲，面對台下企業家們說。
馬雲表示，未來無論是扶貧還是脫貧，企業的責任都會越來越重。他呼籲企業家除了智商和情商外，還應該有「愛商」，即要有社會責任和擔當。(完)
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