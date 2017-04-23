中新網重慶4月23日電 (記者 鍾旖)為期4天的重慶市2017年春季房交會23日落幕。本屆房交會共有62家房地產開發企業的145個樓盤參展，提供商品住房交易展示面積約1077萬平方米。

春交會組委會透露，本屆房交會非住宅項目交易活躍，展會期間重慶主城區共計成交商品房非住宅建築面積11.85萬平方米，總金額11.53億元人民幣。

此外，龍湖、萬科、華宇、力帆紅星國際廣場、香港置地五家企業的優質商業地產項目獲得了春交會組委會頒發的「2016年重慶市商業地產卓越五強」獎項。

統計數據顯示，本屆房交會，重慶主城區共成交商品房住房6311套，建築面積60.22萬平方米。其中，高層商品住房成交5252套，建築面積46.50萬平方米，建面均價7962元每平方米；高檔低密度住房成交200套，建築面積4.13萬平方米，建面均價13036元每平方米；多層花園洋房成交432套，建築面積5.41萬平方米，建面均價9354元每平方米；裝修房成交427套，建築面積4.17萬平方米，建面均價11157元每平方米。

記者了解到，避暑休閑地產也是本屆房交會的熱點，參展的江津四面山、萬盛黑山谷、綦江橫山等16家避暑休閑地產項目4天共計發放資料1.3余份，意向成交客戶460餘組，現場成交房屋53套，避暑休閑地產預計將成為越來越多家庭的「剛需」。

同時，此次房交會首次推出的巴渝民宿項目引起了觀展市民的興趣。展會期間，巴渝民宿共接待觀展群眾6000餘人次，巴渝民宿的品牌、服務標準、運營平台等得到了市民們的關注。此外，參展市民還普遍感到，今年的展會綠色環保、房源齊聚、秩序規範，整體反映良好。