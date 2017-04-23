？？？？孩子好奇地看著手工藝人現場編製的草編。 奚金燕 攝

中新網金華4月23日電(記者 奚金燕)童言道童心，童話顯童真。4月23日是世界讀書日，由國內著名兒童文學作家湯湯發起的「童話書屋·第二屆童話節」活動在浙江武義舉行，吸引了來自國內各地7000多名孩子和家長參與，一起在白牆黛瓦之間，於山色春光之中，共沐書香，共迎讀書日。

都說閱讀改變人生，然而數據顯示，2016年中國國民人均圖書閱讀量為7.86本，遠低於歐美髮達國家。在世界讀書日到來之際，人們再一次將目光聚焦到了閱讀之上，尤其是在孩子的閱讀上。

在時間日益成為稀缺品的當下，孩子需要閱讀童話嗎？在湯湯看來，這個問題的答案是毫無疑問的，「孩子們需要童話。童話能在幼年的心裏種下真善美、種下純潔天真和柔軟、種下豐富的情感和對世界的好奇。」

牆上精美的磚雕，讓孩子們有點好奇。 奚金燕 攝

牆上精美的磚雕，讓孩子們有點好奇。 奚金燕 攝

在湯湯看來，被優秀的童話滋養過的心靈，長大了以後更善良也更有力量，更有把一生過幸福的能力。為激發孩子的閱讀興趣，23日，由湯湯發起的第二屆童話節在武義璟園古民居博物館舉辦。

據悉，本屆童話節安排了「奇思妙想·童心飛揚」小學生童話寫作大賽、「水來告訴你」原創童謠童詩朗誦大賽、山區小學贈書助教、「璟園古建·童心同行」遊藝比賽等適合親子共同參與的活動。

同時，主辦方還邀請了武義當地的民間手工藝人，增加了婺州窯手工拉胚、草編、扎風箏、彩燈、剪紙、糖畫等適合兒童參與體驗的項目，還舉辦了展示武義風情的書畫、文學作品展、文化旅遊產品展等活動，傳承傳統文化。

「奇思妙想·童心飛揚」小學生童話寫作大賽是本屆童話節的重頭戲。據悉，今年寫作大賽從2017年3月12號啟動，到4月5號截稿，共收到參賽作品1650件。經過初評委、終評委背靠背多次遴選，共有50名來自國內各地的入圍選手參加了現場童話寫作大賽。

浙江武義舉辦第二屆童話節 奚金燕 攝

浙江武義舉辦第二屆童話節 奚金燕 攝

「閱讀對於孩子的成長而言是非常重要的。對我們來說，這不僅僅是參加一次比賽，更希望通過這種課外的活動形式讓她覺得讀書是有趣的。」特地從杭州趕來參賽的家長曾芯坦言，這次的比賽「參與形式」與眾不同，舉辦場地也別具一格，能夠收穫更多真正有用的東西。

作為本次活動的舉辦地——武義，是一座歷史悠久、人文薈萃的千年古城，是一方蓬勃發展、充滿生機的創業熱土，更是一個產生童話作品、湧現童話作家的地方。湯湯正是來自於此。

「武義將通過童話節這個活動平台，把童話創作豐富起來，把童話產業發展壯大起來。」武義縣委常委、常務副縣長李楊勇介紹，希望通過此次活動，打造一個童話與文旅產業聯動發展的平台。

近來，文旅融合正成為武義「美麗富民」的重要抓手。李楊勇表示，武義將循著「文旅富縣」的發展戰略，相繼出台文化旅遊產業發展扶持政策，支持鼓勵文化影視、全域旅遊等產業發展，尤其要在謀划、支持童話產業發展上做文章，爭取在不久的將來，能夠為武義再添「中國童話之鄉」的金名片。(完)