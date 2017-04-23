？？？？在「世界讀書日」到來之際，清華大學今日頒出由楊絳、錢鍾書稿酬設立的「好讀書」獎學金。 張宇 攝

中新網北京4月23日電 (記者 馬海燕)4月23日是「世界讀書日」，清華大學今日在該校圖書館北館設立浸潤式閱讀體驗中心「鄴架軒」，倡導「好讀書、讀好書」的生活方式。

「鄴架軒」面積約700平方米，其中包括500餘平米的圖書展出與閱覽空間，百余平米的沙龍講座空間，為讀者提供一個與作者交流的互動空間。

校方將邀請該校知名教授組成導師組，負責「鄴架軒」書目的推薦與審查，推薦知名作者開展讀書沙龍、講座等文化交流活動，並組織輔導學生讀書活動，使「鄴架軒」成為連接讀者與作(譯)者、專家、學者、出版社與編輯的平台。

《三體》《解憂雜貨店》《月亮與六便士》《我們仨》《瓦爾登湖》《烏合之眾》《人類簡史》《理想國》《中國哲學簡史》《資本論》入選第二屆「水木書榜？清華學生最愛的10本書」。 張宇 攝

《三體》《解憂雜貨店》《月亮與六便士》《我們仨》《瓦爾登湖》《烏合之眾》《人類簡史》《理想國》《中國哲學簡史》《資本論》入選第二屆「水木書榜？清華學生最愛的10本書」。 張宇 攝

此外，「鄴架軒」計劃長期展出國內近百家出版社最新出版的精品圖書近3萬冊，為清華師生提供良好的圖書閱讀體驗環境、網上購書及定製化的圖書服務。

為打造「更人文」的校園氛圍，第二屆「水木書榜·清華學生最愛的10本書」評選結果同時揭曉。這十本書分別是：《三體》《解憂雜貨店》《月亮與六便士》《我們仨》《瓦爾登湖》《烏合之眾》《人類簡史》《理想國》《中國哲學簡史》《資本論》。本屆評選經曆書單推薦、專家評審和同學投票三個階段，歷時2個月。

由翻譯家楊絳生前捐出她與丈夫錢鍾書稿酬設立的「好讀書」獎學金同日揭曉。今年好讀書獎學金共授予該校98名同學。來自清華大學新聞與傳播學院的高麗瑩代表獲獎同學發言表示：「讀自己興趣所至的書可以讓內心豐盈飛躍，是人間最有味的清歡。我讀過的書就像良師益友給了我一份沉靜和安穩的力量，幫助我在眾聲喧囂中看清自己，從容平和。」(完)