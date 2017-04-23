火箭發射成本巨大，能否重複利用以節省成本？2016年4月，美國太空探索技術公司（SpaceX）的「龍」飛船已經實現這一目標。據悉，我國也正在研究火箭回收技術。

美國已成功實現運載火箭第一級軟著陸

據外媒報導，2016年4月，美國東部時間8日16時43分（日期:9日4時43分），「獵鷹9」火箭搭載「龍」飛船從佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地升空。約10分鐘后，飛船與火箭成功分離，進入預定軌道。與以往發射一樣，SpaceX再次嘗試將「獵鷹9」火箭第一級垂直降落在大西洋中一艘無人船上，此前4次類似試驗均告失敗。但這次發射的運載火箭第一級在無人船上成功實現軟著陸，這在火箭回收史上是第一次。該公司網上發佈的視頻顯示，此次當火箭接近無人船時，它的速度逐漸減慢並不斷調整降落姿態，最後在箭體與甲板成90度角的那一刻穩穩降落，著陸點與船正中心位置僅有很小偏差。

SpaceX創始人埃隆·馬斯克表示，火箭成功自主回收，具有跨時代意義，因為火箭擺脫「一次性」的角色，將大幅縮減太空旅行的花銷，降低絕大部分發射成本。這一火箭回收技術在2016年「漲粉」無數。

今年3月30日，SpaceX在肯尼迪航天中心成功將「回收」的獵鷹9號火箭再次送入太空。此後，這枚火箭在大西洋的無人船上成功回收，再次創造歷史。

我國也會考慮從陸地和海面回收火箭

今年全國兩會期間，中國航天科技集團公司科學技術委員會副主任譚永華接受媒體採訪時表示，中國目前已開始探索火箭回收技術，而且也會考慮從陸地和海面回收火箭。「在內陸發射場發射肯定是從陸地上回收，而從海南文昌發射就需要考慮海面回收了。」

「不過目前無論是國內還是國外，火箭回收技術都缺乏標準規範，這不利於未來可回收火箭的應用和推廣。」譚永華以飛機舉例說，飛機中的每個零件都有規格、使用壽命等設計規範，可回收火箭也是如此，回收五次、十次還是二十次，設計規範是不一樣的。

譚永華認為，可回收火箭的設計，要考慮飛上天一次對運載能力會損失多少，重複利用幾次更加經濟。除此之外，還要考慮火箭發動機在空中多次啟動的規範，以及火箭回收后對其安全性進行各項檢測的標準等等，「這些都需要航天產業在整體上進行統籌布局和設計。」

「二次飛之前的檢測，時間和花費太大」

近日，華商報記者就此問題深入採訪了中國航天科技集團公司第六研究院院長兼黨委副書記劉志讓。劉志讓表示，火箭回收是比較複雜的題目，現在美國走在了前列。實際在火箭重複使用技術方面，我國一直在做相關研究。「這需要技術方面的突破，另外還需要全壽命周期火箭回收和重複使用以後的綜合性能的評價。從趨勢上來講，火箭重複使用肯定是個方向。但火箭發射后再次使用前的檢測，以及對動力系統可靠性的再確認等等，都還存在一些技術問題。」

「美國的太空梭為什麼現在不再用了？因為二次飛之前的檢測所花費的時間和代價太大了。另外，要二次使用還存在風險問題。但從技術上來說，火箭回收難度並不大。我國相關研究課題也已啟動，現在正在做。和SpaceX公司比，當然還是有差距的。」

「另外火箭回收雖然為了節約成本，但和真正投入使用還有距離。你要用發射過的火箭，用戶會這樣想：我雖然發射時可以省兩三個億，但使用的火箭到底可靠不可靠？萬一失敗了，損失可就更大了。所以這也是一個現實問題。」劉志讓表示。

華商記者 馬虎振