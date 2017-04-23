中新社北京4月23日電 (記者 周銳)馬雲公益基金會消息稱，「馬雲鄉村校長計劃」23日完成終評，20位校長成為最終勝出者，每位校長將會獲得50萬元(人民幣，下同)的資助。

馬雲公益基金會介紹說，50萬元的資助將由三部分構成：10萬元用於幫助改善個人生活；10萬元用於領導力提升，包括參與國際遊學，組成校長課堂，結成「鄉村教育家」社區以探索鄉村學校發展；30萬元作為實踐基金用於獲獎校長所在學校，幫助他們開拓教育模式。

「馬雲鄉村校長計劃」是馬雲公益基金會旨在提升中國鄉村教育的一個重點項目。基於「一個校長能深度影響一所學校」的信念和「培養新一代具有優秀領導力的鄉村教育家」的目標，2016年7月，馬雲公益基金會正式啟動「馬雲鄉村校長計劃」，預計10年投入約兩億元資金。

數據顯示，2017屆「馬雲鄉村教師獎」共有4899人註冊申報，其中完成全部內容的申報材料1734份，報名情況超過預期。具體的獲獎名單將於7月在杭州舉行的「新鄉村校長論壇」上公佈。

據介紹，本次項目共設置12名評委，其中6人是專業評委，包括公益機構代表、教育專家、學者或者是企業家；另外6人是「馬雲鄉村教師獎」的獲獎老師。

專業評委之一的歐陽斌表示，此次參選的校長基本上能反應中國鄉村教育的現狀——貧窮、落後和為改變這種現狀所付出的努力、充滿的希望，但這些校長還需要提高他們的視野和聚合資源的能力。

評委之一的2016屆馬雲鄉村教師獎獲得者孫向兵表示，每個校長都很優秀，但「校長和老師最大的區別是管理理念不同，老師管理的是學生，校長管理更側重整體，一個是為學生負責，一個是為學校負責。」(完)