？？？？來自各國的數十位外國友人，跟著名著感受了一回古都南京的「魅力」。 劉全民 攝

中新網南京4月23日電(記者 申冉)23日，在一年一度「南京讀書節」上，一場特殊的「閱讀」活動——「跟著名作游南京」，不僅引來當地市民參與，甚至有不少「老外」也熱情加入其中。

在23日的活動中，數十位外國友人和當地市民一起，感受了《儒林外史》里江南貢院一舉奪魁做狀元、《紅樓夢》里的金陵十二釵小橋流水、《桃花扇》里的秦淮名妓河房悠悠、陸羽《茶經》里的棲霞山試茶品泉、袁枚《隨園食單》里的秦淮小吃精緻細巧、杜牧筆下「夜泊秦淮」親近的河畔酒家、朱自清回憶中「槳聲燈影里的」夜秦淮……

來自各國的數十位外國友人，跟著名著感受了一回古都南京的「魅力」。 劉全民 攝

來自各國的數十位外國友人，跟著名著感受了一回古都南京的「魅力」。 劉全民 攝

來自南京大學海外教育學院的立陶宛學者Julius Vaitkevicius告訴記者，自己非常喜歡南京的古文化，甚至為自己取了個中文名字「楊居柳」，「尤其喜歡《紅樓夢》，雖然讀得不多，也比較難理解，但對中國古文化的喜愛，讓我在南京居住了超過十年。」

哈佛大學博士Leonard Ian Neidorf也表示，中國的四大名著里，自己印象最深的就是《紅樓夢》，知道南京就是《紅樓夢》里的金陵，「特別喜歡南京的感覺。」

來自各國的數十位外國友人，跟著名著感受了一回古都南京的「魅力」。 劉全民 攝

來自各國的數十位外國友人，跟著名著感受了一回古都南京的「魅力」。 劉全民 攝

來自烏茲別克的john一家，從2009年起就定居南京了，John覺得，南京是個非常漂亮的城市，自己的大女兒在這裏長大，都會背誦三字經了。

來自各國的數十位外國友人，跟著名著感受了一回古都南京的「魅力」。 劉全民 攝

來自各國的數十位外國友人，跟著名著感受了一回古都南京的「魅力」。 劉全民 攝

據該活動負責人介紹，作為歷史悠久的古都，南京給中國乃至世界貢獻了一批又一批不朽的名作。據統計，在南京寫作、或以南京為寫作背景、或首次在南京出版的著作約1萬部。此次「跟著名作游南京」共有多個場次，包括：在渡江勝利紀念館舉辦南京解放68周年紅色地標騎行活動、在秦淮河上舉辦在寧外籍人士文化體驗活動、在鐘山風景區舉辦「童游名作中的南京」活動、在南京和米蘭舉辦「雙城同唱茉莉花」活動等等，「期待在濃厚的書香中，彰顯南京的人文特色，傳播古今名著中的南京形象。」(完)