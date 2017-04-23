中華職棒／陳明軒生涯首度先發勝 助富邦奪下客場二連勝NOWnews今日新聞 (2017-04-23 20:47)
富邦悍將今天來到統一獅主場台南棒球場挑戰本季首度客場二連勝，靠著菜鳥投手陳明軒主投5局無失分，生涯一軍首勝的帶領下，終場以5：4擊敗統一，順利奪下本季首度客場二連勝佳績，近況慢慢回穩。
雙方前5局上演投手大戰，悍將陳明軒以及統一洪心騏表現都相當優異，悍將靠著吳宗峻5局上半陽春全壘打，幫助悍將前5局取得1：0領先。
6局下半悍將決定將表現不錯的陳明軒換下場，換上力猛上來接替，沒想到讓統一有了機會，陳鏞基、唐肇廷接連上壘，第7棒的郭阜林擊出適時的游擊平飛安打，幫助統一1：1追平。
7局上半悍將馬上有所回應，首名打者陽冠威一上來馬上敲出中外野深遠飛球形成三壘安打，下一棒的陳凱倫再補上一支一壘安打，悍將再度取得2：1的領先。
8棒的方克偉再補上一支中間方向平飛安打，悍將攻佔一、二壘，此時統一換上江承峰中繼，悍將靠著林瑋恩的犧牲觸擊，攻占二、三壘壘包，江承峰雖然順利解決接下來的兩名打者，但面對于孟雄時投出暴投，再掉1分，悍將以3：1領先統一。
7局下悍將換上「賴師傅」賴鴻誠上場中繼，沒想到一上來馬上被代打的楊家維打出一發中外野方向的陽春彈，統一追回1分，以2：3暫時落後。
8局上悍將決定再多得些保險分，靠著林益全的陽春彈，以及安打有效的串聯再下兩城，將比數擴大至5：2的3分領先。
9局下半統一獅展開反攻，悍將派出增菘瑋上場關門，沒想到被接連敲出安打，統一蘇智傑在滿壘情況下敲出2分打點的安打，幫助統一追成4：5落後。
悍將趕緊派上林晨樺面對高國慶，讓高國慶敲出一壘方向高飛球遭到陽冠威接殺，林晨樺順利關門成功，也守下陳明軒的先發首勝。
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