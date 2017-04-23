運動潮牌adidas Originals推出XBYO服裝系列，提出「X」標誌作為全新設計概念的出發點，加入最高規格的細膩質感。男裝推出全新立體剪裁T-Shirt、短褲、七分褲等經典單品；女裝則設計出長版背心版型，清涼小露性感。簡約百搭的多元風格由甜美女星宋芸樺、潮流名模Angelina及潮流新星嘻哈團體Boi陳信維X王翔永演繹不同情境的時尚LOOK。

甜美女星宋芸樺因時裝週、拍戲出國頻繁，提及機場時尚穿搭，透露關鍵是要既時尚又舒適。而XBYO純白長版背心，材質輕盈即使面臨長途旅程也能夠自在，細膩剪裁更完美修飾身材，搭配上最新全白NMD_R2 PK白色主調，以杏色點點加入鞋後跟標，整體一襲純白極簡調，更加清新出眾。

而恰逢音樂季，潮流名模Angelina親身演繹音樂祭時尚，個性著用黑色長版背心，完美的修身輪廓貼近一體成型的設計，更以性感的側邊深度挖空，展現女孩專屬的性感魅力。Angelina更穿上經典icon鞋款NMD_R1白色反光款吸引目光，氣勢十足就是要嗨翻音樂祭。

新生代嘻哈男子團體BOi由酷帥個性的陳信維和活潑可愛的王翔永組成，以多層次的穿搭展現潮流態度，男裝以經典色系黑、灰、白為主色，兩個嘻哈大男孩以簡單T-Shirt，從背後X就輕鬆展現有型感；內搭長版或外搭連帽外套，配上立體剪裁的短褲及七分褲，沿襲極簡設計，俐落有型。