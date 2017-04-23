日職西武台灣日 謝長廷首度在日開球中央社 (2017-04-23 21:10)
日本職棒西武獅隊22、23日在西武巨蛋舉行「台灣日」活動，駐日代表謝長廷23日獲邀開球。開球前，有舞獅表演等。西武還辦旅遊台灣的抽獎活動嘉惠球迷。中央社記者楊明珠埼玉攝 106年4月23日
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