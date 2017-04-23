（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本職棒西武獅隊昨天起在西武巨蛋舉行「台灣日」活動兩天，今天邀駐日代表謝長廷開球，球場內外充滿台灣味。西武獅隊以12:3勝日本火腿隊。



交通部觀光局22、23日與主場位於埼玉縣的西武隊舉辦「台灣日」活動。昨天賽事一開場，是「電音三太子」的表演，今天是安排精彩的舞獅表演。台灣觀光吉祥物喔熊、台灣達都登場，與西武隊的吉祥物西武獅等一同向球迷致意，場面熱鬧。



今天球賽開場先播放了60秒今年台北辦世界大學運動會的影片，中場觀光局播放日本氣質美女長澤雅美為台灣觀光代言的宣傳片。



謝長廷在西武公司社長居鄉肇等主管的歡迎下，穿上背號「7」象徵幸運的球衣，他上場開球前，先在場邊與投手練習一下，被周邊的人說：「有偷練過喔」。正式投球時，謝長廷架勢十足。



在開球儀式之後，謝長廷對媒體表示，在日本喜愛運動的族群很多，但未必會了解台灣，透過這樣的活動，可讓現場的球迷及電視機前的觀眾，多了解台灣。



今天 球場外也充滿濃濃的台灣味。球場入口前設攤，發送台灣觀光相關文宣及特製的L型資料夾。廣場有以2017台灣燈會哈密瓜造型的祈福燈裝飾，並擺設芒果冰及小籠包的巨大裝置藝術。賣場的珍珠奶茶等台灣美食餐車前，可看到民眾大排長龍。



觀光局今年特別和中華航空、長榮航空、西武旅行社、西武王子飯店、西武鐵道等合作，進行集章及抽獎活動。



「台灣日」活動期間，西武鐵道每天增開2班池袋—西武球場「球場快車台灣號」，22日由華航、23日由長榮的空服員在車內廣播，並調度行駛於西武池袋線的台灣插畫馬來?觀光彩繪電車。1060423