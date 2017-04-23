最難等到的億萬導演 連漫威電影也拒絕NOWnews今日新聞 (2017-04-23 20:18)
被稱為「億萬導演」的道格萊曼，挑劇本出名，無法打動自己的劇本，絕對不執導，即使出天價酬勞也一樣，甚至連漫威《金牌手》、DC《自殺突擊隊2》，都想邀他執導，同樣被他拒絕。
但是一看到《危牆狙擊》的故事，道格萊曼便十分喜歡，甚至不問酬勞就接下，而有了大導演的加盟，許多好萊塢明星也紛紛想參與，包括湯姆克魯斯、布萊德彼特、麥特戴蒙等，結果都被打回票。
由於全片設定只有2位演員，是部需要高難度演技的電影，最後導演選擇由《夜行動物》金球獎最佳男配角-亞倫泰勒強森，以及WWE職業摔角冠軍-約翰希南，擔綱兩大主角。
《危牆狙擊》故事講述：2名美國狙擊兵受困於中東戰場，與伊拉克的狙擊手生死對峙、進退維谷，唯一的掩體僅是一面殘破的牆。在烈日當頭，必須設法防止自身脫水；入夜驟寒，還得提防惡狼襲擊之下，這2名狙擊兵是否能平安脫離險境…。
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