南台灣規模最大航空飛行嘉年華母親節義大世界登場大成報 (2017-04-23 18:18)
試飛中，由曾獲得亞太盃冠軍的台灣菁英選手王上嘉，以及在201 1年國際航空聯盟FAI-F3C世界錦標賽中取得個人最佳成績排 名世界第35位的職業選手陳坤向現場表演各項高難度動作，包括花 式翻滾(任意方向360度選轉)、洗碗公(定向360度翻轉)和 熄火倒飛降落(模擬真實飛機失去動力降落)等…，兩位選手在試飛 中就展現如此驚艷的表演，讓人期待母親節活動當天更多的精彩演出 ！
南台灣首度有如此大型的航空嘉年華，義大世界為了打造「追尋夢想 」、「翱翔天際」的活動氛圍，現正於義大世界購物廣場、義大皇家 酒店與義大天悅飯店展示最酷炫的遙控飛機提供觀賞，5月13、14日兩天活動現場除了有國手級選手的飛機演出，還有紙飛機 大賽、水球vs.遙控機大戰、DIY手作康乃馨及模型機， 義大皇家酒店及義大天悅飯店下午茶券、義大遊樂世界門票場場免費 抽等…適合全家大小共同參與。
圖說1：義大世界航空飛行嘉年華會5月13及5月14登場。
圖說2：入住航空嘉年華住房專案，房客還有專屬的飛行體驗。
圖說3：3D直升機試飛花式翻滾。
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