全國中小學校長協會理監事暨各縣市理事長聯席會議大成報 (2017-04-23 18:26)
陳菊表示，早在2009年高雄辦理世界運動會時，礙於當時資源短絀，邀請高雄市各校校長共同承擔辦理世運會。便深刻感受到各校校長的多才多藝及承擔重任，當時世界運動總會主席公開表示，歷年來舉辦最好的世運會就在高雄，倘沒有校長們傑出、多才多藝的表現，世運會便無法如此成功落幕。
全國中小學校長協會於民國97年正式成立，為第一個全國性校長協會組織，重視「學生才是學習主體」、「學生才是教育存在的價值」，因此，對於犧牲孩子的制度、教育正面發展的議題、孩子受教權有所助益的議題，校長協會皆會出面挑戰並據理以爭。
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