2017年高雄七人制橄欖球錦標賽大成報 (2017-04-23 18:31)
負責承辦的高雄市體育會橄欖球委員會總幹事丁志堅表示，七人制橄欖球自從列為2016年巴西里約奧運的正式項目後，橄欖球運動已在世界各地蓬勃發展，甚至台灣有線電視台也可收看國際橄欖球重要賽會，雖然台灣的橄欖球運動實力呈現下滑趨勢，但在國小、國中基層學校積極推動帶式橄欖球競賽，以寓教於樂方式向下扎根，目前已漸入佳境，喜愛與認識該項運動的人口數逐年增加。
高雄市七人制橄欖球錦標賽於2012年開辦以來，已名揚國際，近年陸續吸引香港、大陸、日本球隊來高雄參賽。且公開組今年由大會接待住宿膳食，參加單位有7縣市全運代表隊精英及旅居台灣國際人士Baboons隊，勘稱是106年全國運動會前哨戰。
丁志堅指出，此次大會除了正式七人制橄欖球，106年高雄市運動會國小組、國中組安全性極高的帶式橄欖球也同場競技，另邀請台灣無惑及日本武惑橄欖球隊50歲、60歲組與南部聯隊進行15人制橄欖球表演賽，不論男女老幼皆能享受橄欖球的樂趣，期達到以球會友，橄欖球家族。
今年大會設有社會組、公開組、壯年組，各組隊伍精銳盡出，奮力較技，最後一天賽程自上午9時至下午5時，比賽精采可期，歡迎高雄地區民眾撥冗前往為選手加油，更期待各地遠道而來的選手及來賓，得以盡情享受精彩刺激的七人制橄欖球饗宴及高雄的陽光、歡樂、熱情。
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