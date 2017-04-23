（中央社記者李晉緯台北23日電）台灣網球一哥盧彥勳今天在地主球迷面前以直落二擊敗日本的伊藤龍馬，奪得三太子網賽男單冠軍，他表示，能在台灣出賽並奪冠，對他來說意義非凡。



總獎金提高到12萬5000美元（約新台幣379萬元）加住宿的華國三太子國際男子網球挑戰賽，今天在台大體育館進行最後一天的賽事。



盧彥勳在全場球迷一面倒加油聲中，以6比1、7比6（4）擊敗日本選手伊藤龍馬，為台灣留下本次賽事的單打冠軍，這也是他生涯第27座的挑戰賽冠軍。



盧彥勳表示，很開心今天有很多球迷進場幫他加油，這場比賽他的表現很不錯，這一個禮拜下來，每當在比賽中遇到困難，他都能讓心情穩定下來，讓比賽照自己的方式去執行，所以都能在比賽中重新掌握到節奏。



談到能在台灣拿下生涯第27座挑戰賽冠軍，盧彥勳說，其實每座冠軍都有它背後的意義，畢竟每次的訓練都是要為贏球做準備，所以不論比賽規模大小，他都是用相同的心態去面對，但對他來說，能在台灣能下冠軍，是意義非常重大的。



盧彥勳解釋，他在台灣的出賽機會不多，每每在台灣出賽都收到很多球迷的鼓舞，這些都幫他能拿出最好的表現，也讓他都有不錯的成績，所以能在台灣出賽並拿下冠軍，對他來說是意義非凡的。1060423