▲小8坦言目前還沒有新戀情。（圖／記者林柏年攝，2017.04.23）

小8張允曦今天出席電影《出櫃父母在偶家》特映會，沒想到卻重新嘗到當初與嚴爵交往時，那種怦然心動的滋味，而且對象居然還是個女的。

原來，紀培慧也跟小8一起出席，並提到在電視劇《鑑識英雄》，演出過女同志角色，現在很想再嘗試一次，隨即伸出手來一把抱住小8，甚至直盯著她、對她揉背，讓小8害羞到漲紅了臉，並笑說：「很久沒有這種怦然心動的感覺了。」

小8也坦言，和嚴爵分手之後，一直都沒有新戀情。倒是在學生時期，她曾經對女生有好感，甚至因為對方跟其他女生更要好而難過，雖然她從來沒有仔細想過，戀愛對象的性別，但認為只要是「愛」都是一樣的。

▲紀培慧（左）大方摟抱，讓小8相當害羞。（圖／記者林柏年攝，2017.04.23）

至於也有出席的導演葉天倫，則表態力挺同志婚姻平權，媒體問他有關豬哥亮的病情，他表示最近都沒有跟豬哥亮聯絡，對於幫他代追《大釣哥》尾款一事，透露有持續以電話關心尾款進度。