美食超幸福 新加坡必吃古早味薄餅中央社 (2017-04-23 19:45)
（中央社記者黃自強新加坡2017年4月23日專電）「潤餅」是台灣夜市超人氣的古早味，豐富內餡讓人食指大動，新加坡平民美食咖啡店裡的「薄餅」則有異曲同功之妙，當特色醬料融入薄餅，多層次口感的南洋風情更妙不可言。
「薄餅」算是新加坡華人社會裡的古早味，這項平民美食幾乎是咖啡店（Kopitiam）裡的極具人氣的點心，也是從建國一代長者到年輕人的最愛。
第6屆新加坡福建文化節最近集聚不少具有特色的閩南食物，其中，福建會館展示的「薄餅」由於老少咸宜，排隊人龍從沒停過。
新加坡「薄餅」餡料多元且豐富，諸如在薄餅皮面上鋪上生菜、紅蘿蔔絲、豆腐乾絲、豆芽菜、蝦肉、黃瓜絲、蛋皮等餡料，再鋪灑或塗抹甜麵醬、辣椒、花生碎末等特調醬汁，保證極具南洋風情。
新加坡華人社群大多把「薄餅」當成飯後點心或三五好友下午茶的必備食物。當「薄餅」入口，不僅清淡爽口，齒頰間也能感受酸辣鹹甜兼具的多層次口感。
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