（中央社記者鄭景雯台北2017年4月23日電）台灣品牌DYDASH最近靠著新推出的「DYDASH百變嘖嘖包」，在募資平台上刮起一陣旋風，別出心裁的「隱藏式背帶」吸睛，獨特的「文青色系」和外型都備受網友青睞。



然而，「DYDASH」最值得矚目的特色卻不止如此，「嘖嘖包」完完全全是「MIT」的產品，「留住台灣生產線才是『嘖嘖包』誕生的初衷」，DYDASH創辦人蕭詒倫帶著微笑，很堅定地這麼說。



「DYDASH百變嘖嘖包」靠著「馬蓋先風格」廣告，翻轉過去影集橋段，在募資平台上，僅花19分鐘就集資達標，影片看似KUSO、惡搞，背後隱藏的卻是蕭詒倫想要守護台灣生產線的小心願。



七年級前段班的蕭詒倫，大學就讀台灣藝術大學，他笑說，「我只是個渾渾噩噩的年輕人」，「我一邊唸書一邊學做3D動畫」，他原以為動畫會成為一輩子的職業，至於，「為何要做動畫，我也不是很清楚」。



「真正確立自己的方向，是因為我出國留學」，「MIT」是一種在地的概念，但蕭詒倫因為身處國外，反而真正注意到這種價值。



台藝大畢業後，他工作兩年，申請到英國羅浮堡大學（Loughborough），轉念行銷研究所。



走在英國的街頭，蕭詒倫發現一件事，「在英國，我們隨處都能看到英國的品牌，這是很正常的事」，他說，「但回到台灣，街道上賣的，卻還是國外的牌子」，他思索，「台灣品牌到哪去了？」。



他回想起3歲時，爸爸到嘉義開工廠，專門生產辦公室椅子，「印象最深刻是爸爸的宿舍，他在工廠弄一個小房間，我們一四口全睡在通鋪，半夜上廁所還要跨過家人的身上，再從工廠走到戶外」，通常早上醒來，蕭詒倫的爸爸早已在工廠坐鎮，從訂單、排程到生產，每個細節都掌控在手。



「台灣生產線是很有活力的，工人們、職人們，一輩子磨練自己的本事，雖然當年我年紀小，但看到他們的努力，很難不記在心裡」。在英國，這些畫面一次又一次回到他腦中，讓他默默下了個決心，「想到工廠，想到我父親和工人們揮汗打拼，在英國的我，就會想起故鄉」。



從英國回台灣後，蕭詒倫曾到嬰兒推車公司上班，派駐到中國大陸當台幹，「我待在工廠第一線，從採購、品管到管理，每一樣都要學，但我樂在其中」。



蕭詒倫2012年，終於下定決心，走往創業這條艱辛的路，創立了「DYDASH」這個品牌。



談到設計理念，蕭詒倫說，「我認為台灣人是很直率的，而且很信任直覺的」，他深受日本設計師深澤直人說的「設計就是without thought（無意識設計）」影響，終於研發出使用簡單，連想都不用想的「直覺設計」背包，推出第一款「嘖嘖包」，獨特的「隱藏式背帶」，讓手提包一秒就變後背包。



創業初期錢燒得快，DYDASH成立第2年，蕭詒倫眼見投入的創業資金快見底，雖然申請到青年創業貸款，但條件是借到錢的下一個月就得還貸款，當時DYDASH產品才接近開發完成階段，蕭詒倫選擇相信自己的設計，以及台灣製造的價值，咬牙貸了款，賭上一把，扛著沈重壓力。



然而柳暗花明，努力總會有回報。DYDASH靠著出色的設計，在2015年獲得「聯合文創設計獎」第一名，獎金新台幣30萬元也算幫了公司一點小忙，更打開產品知名度。



蕭詒倫走過擺市集、誠品快閃店，最近推出新款嘖嘖包，選擇在募資平台上集資，雖然用KUSO、搞笑的方式拍廣告，但在影片後段，感性拍攝製造嘖嘖包的生產線，「這才是我想表達的」。



近期文化部才剛舉辦台灣文博會，在展區內可見到上百家台灣小型的新創品牌，有些是設計出自台灣，後端生產卻是國外製造。蕭詒倫堅守從設計到製造都要「MIT」，「選擇在台灣生產，是希望可以留住傳統產業，留住台灣生產線」，也是一份守住台灣傳產的情感。



即使「MIT」製造，成本價格提高，有時也因為量不夠大，還會被工廠退貨，「但我就是一直找，找到有工廠、老師傅幫我們做」。



他認為，當政府喊出要推展文創產業，雖可看到「文化」層面的設計變多，但在「產業」的部分反倒逐漸萎縮，「我會堅持MIT，也是有個小小心願，希望能對台灣產業有所貢獻」。



就像蕭詒倫取名「DYDASH」的原因一樣，前面的「DY」是取台灣「台」的台語諧音，DASH是英文中橫線的意思，這個橫線代表著連結與無限延伸，「DYDASH就是從台灣出發，無限延伸向各地」。