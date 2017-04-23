興航11架飛機 買家出3.64億美元得標中央社 (2017-04-23 19:41)
（中央社記者田裕斌台北2017年4月23日電）復興航空今天宣布旗下飛機處分進度，最高價得標的買家願意以3.64億美元買下11架飛機，但因交易期程過長，雙方同意，興航可與其他買家交易。
興航表示，目前旗下11架飛機中，一旦有任何飛機被次順位買家買走，只要書面通知得標者即可，其餘飛機就按得標後的協商計畫進行，預計下週提供買賣草約。
興航指出，目前共4架的A330及A321已與次順位買家完成機體與文件檢查，可望在25日完成簽署意向書及代管合約；至於ATR機型雖然遭到次順位買家砍價，但經過興航通知其他買家後，已將買賣草約交給買方審閱。
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