電影「玩命鎗火」演繹黑色幽默，演員在槍林彈雨中爭你死我活，卻有不少讓觀眾笑到噴飯對白，奧斯卡影后布麗拉森更顛覆知性形象，扮心機軍火仲介，嗆辣持槍掃射。（采昌國際提供）中央社實習記者陳渝涵傳真 106年4月23日