布麗拉森演出玩命鎗火 嗆辣持槍耍心機中央社 (2017-04-23 19:50)
電影「玩命鎗火」演繹黑色幽默，演員在槍林彈雨中爭你死我活，卻有不少讓觀眾笑到噴飯對白，奧斯卡影后布麗拉森更顛覆知性形象，扮心機軍火仲介，嗆辣持槍掃射。（采昌國際提供）中央社實習記者陳渝涵傳真 106年4月23日
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