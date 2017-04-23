（中央社記者吳協昌、陳渝涵台北23日電）電影「玩命鎗火」演繹黑色幽默，演員在槍林彈雨中爭你死我活，卻有不少讓觀眾笑到噴飯對白，奧斯卡影后布麗拉森更顛覆知性形象，扮心機軍火仲介，嗆辣持槍掃射。



「玩命鎗火」由「華爾街之狼」金獎名導馬丁史柯西斯監製、英國鬼才導演班懷特利執導，是其繼「摩天樓」之後又一動作鉅片，場景定在廢棄倉庫，挑戰單一空間快節奏暴力槍戰、演繹黑色幽默。



故事發生在波士頓一處廢棄倉庫，軍火仲介「賈斯汀」安排一場軍火買賣。她帶著仲裁人以及愛爾蘭買家，跟黑道軍火商交易，卻在過程中發現貨品有誤，加上兩派人馬私人恩怨，讓一起意外導致整場談判破局，雙方隨即展開對戰，在脫序的倉庫生存大逃殺中力求活到最後一刻。



該片有如70年代復古動作電影再現，導演班懷特利透露，有感於現在動作片充斥激烈爆破場面與飛車衝撞，因此想創作一部「貨真價實」槍戰電影；打造角色時，讓演員帶點瘋狂與神經質，並在對白製造諸多幽默笑點，讓觀眾在演員彼此緊張廝殺、鎗林彈雨求生之際，被一句台詞笑到噴飯。



奧斯卡、金球獎雙料影后布麗拉森（Brie Larson）這回搖身一變，成為心機軍火仲介商，身為全片唯一女性角色，穿梭在9名男性間談判軍火交易，嗆辣持槍瘋狂掃射也顛覆過往知性形象。



「玩命鎗火」在多倫多影展「午夜瘋狂」單元首映好評爆棚，獲得該單元「觀眾票選獎」肯定，將於5月26日在台上映。1060423