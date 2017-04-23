網球／生涯第27座 盧彥勳直落二奪下三太子盃冠軍NOWnews今日新聞 (2017-04-23 19:02)
台灣網球好手盧彥勳不愧為「寶島一哥」，今天在2017華國三太子男網挑戰賽決賽中，以6：1、7：6（7：4）拍下日本非種子球員伊藤龍馬，在三太子盃順利封王，同時拿下生涯第27座挑戰賽冠軍。
33歲的盧彥勳展現老將價值，面對28歲的伊藤龍馬，開賽雙方1：1互相了解對方實力，盧彥勳馬上3度破發搶下首盤。
第2盤兩人互保發球局，盧彥勳與伊藤龍馬棧道搶7，原本以2：4落後，後來連趕5球，第2盤拿下勝利，也順利抱走三太子盃的最終男子單打冠軍。
前年參加三太子盃，盧彥勳在8強止步，本屆誓言捲土重來，這場決賽盧彥勳展現決心，全場發出9記愛司，保住所有的發球局，1小時13分鐘直落2伊藤龍馬，在全場台灣熱情球迷見證下，抱走1.8萬美元的冠軍獎金。
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