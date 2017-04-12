▲Lamigo桃猿詹智堯。（圖／記者葉政勳攝，2017.4.12）

桃猿和中信兄弟雙重賽第2戰，午場比賽才剛被對手破掉主場連勝紀錄的桃猿，此役為了捍衛王座，求勝企圖心旺盛，前5局靠著洋投道恩斯的好投，以及詹智堯的3分砲，在這場「雙殺大戰」中突圍而出，暫時以4：0領先。

雙方比賽一開始，都有上壘的機會，但今天在關鍵時刻卻屢屢敲出雙殺打，兄弟先在2局上錯失機會，桃猿接著在2局下回敬一次，接著3局上、4局下和5局下雙方又各敲出1次雙殺打。

不過桃猿在3局下，還是靠著陽耀勳的適時安打，打回本場比賽雙方的第1分，而這也是他本季的首分打點，幫助球隊取得1：0的領先。

4局下，兄弟先發鄭錡鴻接連對陳俊秀和楊岱均投出保送，接著輪到近期陷入低潮的詹智堯，結果在纏鬥後被他掃出3分打點的全壘打，瞬間被拉開比數為4：0。

雙方今天交手充滿火藥味，4局上，道恩斯在2出局後面對彭政閔時，疑似因為中信兄弟休息室的垃圾話而動怒，轉而下丘回嗆，雖然最終事態沒有擴大，但也讓現場多了一絲詭譎的氣氛。

道恩斯今天完投5局投完僅被敲3支安打，狀況相當不錯，也幫助球隊目前取得分數上的領先。