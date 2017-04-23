林明禎完美開球 桃猿洋投賽格威指導中央社 (2017-04-23 19:30)
女神級藝人林明禎（右）23日在桃園球場為中職Lamigo桃猿隊開球。上場投球前，桃猿洋投賽格威（Zack Segovia）（左）親自指導，林明禎說，他教球很仔細，用肢體語言傳授投球要領。中央社記者張新偉攝 106年4月23日
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