女神級藝人林明禎（右）23日在桃園球場為中職Lamigo桃猿隊開球。上場投球前，桃猿洋投賽格威（Zack Segovia）（左）親自指導，林明禎說，他教球很仔細，用肢體語言傳授投球要領。中央社記者張新偉攝 106年4月23日