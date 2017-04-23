桃猿後援投手游宗儒，開季後率先拿到2勝，但之後卻連3場出賽都有失分，而在今天和兄弟的比賽中，他又僅投了1個人次就退場，似乎身體有些狀況，不過賽後他表示，自己身體沒問題啦，主要還是有點不適應新的定位，導致有點信心不足。

游宗儒在今天早場對兄弟的比賽中出賽，8局上對陳江和投出四壞保送後隨即退場，沒有解決任何人次。賽後他解釋，今天本來預計是要撐完1局，但教練看他有些狀況，所以提前換下來。

「好壞落差太大，雙方又只有1分差，可能教練有所考量吧。」游宗儒賽後表示，自己身體上沒有任何問題，最近的一些狀況，主要還是出在心態上。

游宗儒去年出賽26場，達到2局以上的僅有3場，今年教練團希望他能接任長中繼角色，開季已經有2場投到2局，定位的改變讓他有些不適應，也因此影響到信心。

游宗儒說，熱完身後馬上上場，對他來說和熱完身坐在板凳上等待還是有些差別，他也說不上來，但就是調整不到最佳狀態，也曾跟學長討論過，不過目前依舊找不到問題點。

「就不要想太多，教練讓我投，就盡量完成任務。」游宗儒苦笑著說，他知道自己心態問題大，也就只能慢慢找出癥結點，自我改進了。