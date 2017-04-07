▲ 富邦悍將吳宗峻。（圖／記者陳明安攝，2017.4.7）

終止客場10連敗的富邦悍將，今天將挑戰本季客場首度2連勝，靠著5局上半吳宗峻陽春全壘打，5局結束暫時以1：0領先統一。

身為地主的統一獅，1局下半率先發動攻勢，近況火熱的開路先鋒陳傑憲敲出左外野深遠的二壘安打，情勢一片大好。

好險本季第2度先發的陳明軒適時化解危機，順利瓦解後面2、3、4棒攻勢，該半局安全下庄。

3局下半，統一獅攻勢再起，潘彥廷先遭到四壞保送，朱元勤也遭到四壞，攻佔一二壘，只可惜被悍將中外野手林哲瑄再度用美技化解，該半局再度無功而返。

4局下半，來到見證歷史時刻，首名打者高國慶，面對悍將先發投手陳明軒，揮出左外野平飛二壘安打，達成生涯1500安紀錄，可惜該半局統一還是無功而返。

當你不斷守住對手攻勢時，氣勢就會轉到你這，這是棒球有趣的定律，近期一直以代打身分上場的吳宗峻，本場延續好手感，敲出1發中外野大牆的陽春全壘打，幫助悍將以1：0領先。

雙方投手都表現得相當優異，統一洪心騏主投5局掉1分，被敲出3支安打，其中1發為陽春彈，送出4張老K；悍將陳明軒主投5局僅被敲2安，送出3張老K無失分。